Üsküdar'da Amin Alayı Etkinliği Düzenlendi

Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri tarafından okula yeni başlayan çocuklar için "Amin Alayı" etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfının destek verdiği etkinlik, Mihrimah Sultan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Amin Alayı kapsamında daha sonra sahil boyunca mehteran eşliğinde Valide-i Cedid Camisi'ne yüründü.

Programa, Üsküdar İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı Başkanı Kamil Özçelik de katıldı.

Halka açık, ücretsiz etkinlikte, çocuklara özel sahne gösterileri ve çeşitli oyunlar düzenlendi. Katılımcılara ikramda bulunuldu.