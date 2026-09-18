Haberler

Üsküdar’da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar’da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÜSKÜDAR’da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan iş yerinde yangın çıktı.

ÜSKÜDAR'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 09: 20 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin içindeki bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dükkanda hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama

Galatasaray'ın Barcelona'dan korkusu yok
Ödemiş'te asırlık gelenek yeniden canlandı! Vali Elban: Tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin

Efeler diyarında görkemli gece! Vali'den gençlere düğün çağrısı
Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

Kazaya müdahale eden trafik polisi şehit oldu
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor