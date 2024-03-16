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Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Hilye-i Saadet sergisi açıldı

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Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen Hilye-i Saadet sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor. Sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi sanatseverle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar'ın tarihinde kültürün önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Hilye-i şerifler Peygamber efendimize olan sevginin hat tablolarına yansıyan halidir. Bu birbirinden değerli eserlerden oluşan serginin ramazan ayının bereketine katkı sunacağı düşüncesindeyiz. İzleyicisi bol olsun."

Hattat Semih İrteş ise Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nde yetişen kişilerin eserlerinin sergide yer aldığına dikkati çekerek, serginin hattatların en güzel hilye-i şeriflerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar boyunca görülebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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