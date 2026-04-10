Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyede

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 21 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.