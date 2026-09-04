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Üsküdar'da usulsüzlük soruşturması: Başkan yardımcısına adli kontrol

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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan usulsüzlüğü soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÜSKÜDAR Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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