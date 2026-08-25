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Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği Seçiminde Yürütmeyi Durdurma Kararı

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği Seçiminde Yürütmeyi Durdurma Kararı
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'in itirazı üzerine Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurdu. Mahkeme, seçim sürecinin sağlıklı ve güvenli yürütülmediğine hükmederek, kesin karara kadar seçim sürecini askıya aldı; karara 7 gün içinde itiraz edilebilecek.

ÜSKÜDAR Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Üsküdar Belediyesi'nde Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı Belediye Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 2.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararın ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

Mahkeme kararında, "Seçime verilen ara esnasında yaşanan gerginlikler de göz önüne alındığında, bu tutumla seçim sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütüldüğü hususunda kuşkulara mahal verildiği anlaşılmış olup, usul ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmediği anlaşılan dava konusu seçim işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Hukuka aykırılığı ortaya koyulan dava konusu seçim işleminin yürütmesinin devamı halinde seçime yönelik itirazların sürmesi sebebiyle davalı idarenin karar alma organlarında kurum içi huzur ortamının bozulabileceği ve kamu hizmetinin görülmesinde, yürütülmesinde aksamalar yaşanabileceği, bu durumun ise telafisi güç zararların ortaya çıkmasına neden olabileceği anlaşıldığından meclis kararının yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kararda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne 7 gün içinde itiraz edilebileceği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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