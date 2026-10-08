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USGS'ye göre Vanuatu'da 6,3 büyüklüğündeki deprem için tsunami uyarısı yapılmadı

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USGS, Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssü Norsup'un 102 kilometre kuzeydoğusu, derinliği 10 kilometre olarak açıklandı; tsunami uyarısı yapılmadı, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Norsup bölgesinin 102 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA
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