UŞAK VALİSİ TURAN ERGÜN GÖREVİNE BAŞLADI - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle merkeze çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yerine bu göreve atanan Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün görevine başladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binası önünde, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, kaymakamlar, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kılıç, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından makamına geçen Vali Ergün, Uşak'ta görev yapacak olmaktan ve hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Vali Ergün, "Ülkemizin güzide şehirlerinden, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilklerin şehri, aşıklar diyarı Uşak'a vali olarak atanmaktan büyük bir şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Uşak'ın taşıdığı, biriktirdiği her türlü değerin üstüne bir şeyler koyabilmek, için artı değer yaratabilmek en önemli hedefimiz olacaktır" dedi.

Makamda oturan değil, sahada vatandaşlarla birlikte olacaklarını ifade eden Vali Ergün, "Başta şahsım olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın her zaman ulaşabileceği kapılar olmaya devam edecektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel