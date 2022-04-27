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Uşak Valisi Kocabıyık, merkeze alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Uşak Valisi Kocabıyık, merkeze alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Haberler

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