Uşak Valisi Kocabıyık, merkeze alındı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel