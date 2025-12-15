Uşak Üniversitesi Rektörü Demir göreve başladı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Demir görevine başladı.

Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki rektörlük binasında devir teslim töreni düzenlendi.

Törende eski rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından Prof. Dr. Ahmet Demir'e çiçek verildi.

Rektör Prof. Dr. Demir ise üniversiteye verdiği hizmetlerden dolayı Savaş'a teşekkür belgesi takdim etti.

Üniversiteyi daha ileriye götürmek için çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Demir, "Ben öğretim üyesi, idareci falan diye ayrı görmek istemem. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemiyi batırmadan yürütüp ileri noktalara götürmek hepimizin vazifesi. Bütün öğretim üyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kurumlarımızın üniversitemize mutlaka destek vermesi gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Savaş da yaptığı çalışmaları anlatarak, kendisine destek verenlere teşekkür etti.