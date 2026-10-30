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Uşak'ta yolcu midibüsüne çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Uşak'ta yolcu midibüsüne çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Uşak'ta Atatürk Bulvarı'nda şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, midibüs sürücüsünün de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

E.K. (16) idaresindeki 64 ADR 325 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda, N.A'nın (66) kullandığı 64 HO 1034 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla kentteki bir özel hastaneye, motosiklette yolcu konumundaki Sadettin Çiçek (20) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiçek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü E.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yolcu midibüsünün sürücüsü de ifadesi alınmak üzere Karaağaç Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan yolcu midibüsünün olay yerinin yakınındaki durakta yolcu indirdiği, tekrar yola çıkmak için emniyet şeridinden ilerlediği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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