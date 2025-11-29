Uşak'ta Yıldırım Düşmesi Evde Hasara Yol Açtı
Uşak'ın Eşme ilçesinde A.K.'ye ait müstakil evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu duvarlarda hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde müstakil bir evde yıldırım düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Karaahmetli Köyü'nde A.K'ye (50) ait müstakil evin çatısına yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi nedeniyle evin duvarının bir bölümü yıkıldı ve bazı duvarlarda çatlaklar oluştu.
Olay sırasında evde bulunan A.K. ve ailesinden yaralanan olmadı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel