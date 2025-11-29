Uşak'ta Yıldırım Düşmesi Evde Hasara Yol Açtı

Uşak'ın Eşme ilçesinde müstakil bir evde yıldırım düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

Karaahmetli Köyü'nde A.K'ye (50) ait müstakil evin çatısına yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi nedeniyle evin duvarının bir bölümü yıkıldı ve bazı duvarlarda çatlaklar oluştu.

Olay sırasında evde bulunan A.K. ve ailesinden yaralanan olmadı.