Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 1177 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 1015 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1177 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de polis ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 kişi durduruldu.

Yapılan aramada, çantalarında 1015 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Diğer şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı