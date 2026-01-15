Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi haplar ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 30 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, 28 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
