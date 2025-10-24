Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 81 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 81 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel