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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 38 bin 824 sentetik ecza, 230 gram esrar, 144 gram kokain gibi çeşitli uyuşturucu maddeleri ve 17 bin 160 lira ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 38 bin 824 sentetik ecza, 230 gram esrar, 10 uyarıcı hap, 144 gram kokain, 206 gram sentetik ecza, 1 kök kenevir bitkisi, 5 bin 536 kullanımlık 30 parça sentetik uyuşturucu ve 5 gram sentetik ecza tozu ele geçirildi.

Çalışmalarda ayrıca ele geçirilen 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 160 liraya el konuldu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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