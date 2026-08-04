Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta 15-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 111 bin 979 hap, 4 kilo 762 gram hap tozu, 60 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 22 kök Hint keneviri ve 123 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 15-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 111 bin 979 yeşil reçeteye tabi hap, 4 kilo 762 gram yeşil reçeteye tabi hap tozu, 60 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 22 kök Hint keneviri ve 123 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 400 lira, 100 avro ve 300 dolara el konuldu.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin

Kritik veri öncesi dev bankadan çılgın altın tahmini

İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig'de devrim! İkinci yarıda kullanılacak fiyatı da belli
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi'den Sert Çıkış: "Sadece Aptallar"
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı