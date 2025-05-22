Uşak'ta Tren Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralandı

Uşak'ta Tren Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü hafif yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında Ovademirler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

UŞAK'ta kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü İ.U. yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Ovademirler Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-Uşak seferini yapan, makinistliğini O.E.'nin yaptığı 32601 sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte İ.U. yönetimindeki 64 NA 702 plakalı traktöre çarptı. Rayların üzerine devrilen traktörün sürücüsü İ.U., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.U., tedaviye alındı. Öte yandan ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yolcu treni seferine, kaldığı yerden devam etti.

Haber: İnan YAMAN / UŞAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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