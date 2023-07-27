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Uşak'ta traktör kazası: Bir kişi ağır yaralandı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Olay, tütün tarlasında çalışan V.B. (49) traktörün römorkundaki yükleri indirmeye çalışırken meydana geldi. V.B. traktörün hareket etmesiyle düşerek traktörün altında kaldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde römorktan yük indirdiği sırada hareket eden traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.

Karabacaklı köyündeki tütün tarlasında çalışan V.B. (49) traktörün römorkundaki yükleri indirmek istedi.

Bu sırada henüz bilinmeyen nedenle hareket eden traktörü durdurmak isterken yere düşen V.B, traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.B, müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

V.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eşme Uşak Güncel Haberler

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