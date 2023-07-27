Uşak'ta traktör kazası: Bir kişi ağır yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Olay, tütün tarlasında çalışan V.B. (49) traktörün römorkundaki yükleri indirmeye çalışırken meydana geldi. V.B. traktörün hareket etmesiyle düşerek traktörün altında kaldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.