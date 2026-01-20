Haberler

Uşak'ta panelvanla çarpışan traktör ikiye bölündü

Uşak'ta panelvanla çarpışan traktör ikiye bölündü
Güncelleme:
Uşak'ın Ulubey kara yolunda meydana gelen kazada, panelvanın traktörle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta traktör ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Uşak- Ulubey kara yolunda ilerleyen A.K. (25) yönetimindeki 64 BF 018 plakalı panelvan, Köseler köyü yakınlarında R.Y. (24) idaresindeki 64 ABM 249 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, panelvan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
500

