Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Uşak-Sivaslı kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Uşak-Sivaslı kara yolunda E.B. (27) yönetimindeki 09 NC 131 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağı'nda Ö.F. (42) idaresindeki 64 AFB 766 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki O.Ç. (22), F.B.B. (16), B.B. (30), B.B.B. (13) ve hafif ticari araçta yolcu konumundaki T.T. (32) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
