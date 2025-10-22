Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
A.E. (41) yönetimindeki 09 KL 188 plakalı otomobil, Kolonkaya köyü yakınlarında M.A.K. (62) idaresindeki 20 ADZ 83 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçtaki C.K. (58), O.K. (40), F.K. (31) ve M.C.S. (1) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel