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Tarla kenarında cesedi bulunan bebeğin anne babası tutuklandı! Vahşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı

Güncel Haberler

Uşak'ta tarla kenarındaki sırt çantasında bir bebeğin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bebeğin anne ve babası olduğu tespit edilen şüpheliler tutuklandı.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde tarla kenarındaki sırt çantasında 18 Ocak'ta bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Ocak'ta dünyaya gelen bir bebeğin nüfus kaydının yapılmadığını belirledi.

Polis ekibi, hastanede doğum yapan K.G'nin (27), Ünalan Mahallesi'ndeki apartta kaldığını tespit etti. K.G, gözaltına alındı. K.G'nin ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu değerlendirilen S.D. de (28) yakalandı.

K.G. ifadesinde Bartın'da yaşadığını, internette tanıştığı S.D. ile 1 yılı aşkın süredir ilişkileri bulunduğunu, zaman zaman Uşak'a gelerek S.D. ile kaldığını, evlilik dışı birlikteliklerinden ailelerinin haberi olmaması ve bakamayacaklarını düşündükleri için bebeği ölüme terk ettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, 18 Ocak'ta polisi arayarak çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında sırt çantasında bebek cesedi bulduğunu bildirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Fatih Uşak Güncel Haberler

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