Uşak'ta Depoda Tarihi Geçmiş Enerji İçeceği Operasyonu
Uşak'ta bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 16 bin 200 kutu enerji içeceği ele geçirildi.
Uşak'ta bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 16 bin 200 kutu enerji içeceği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.
Aramada, son kullanma tarihi geçmiş 16 bin 200 kutu enerji içeceği tespit edildi.
Depo sahibi H.B.Ü. hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
İçecekler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA