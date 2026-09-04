Haberler

Uşak'ta Depoda Tarihi Geçmiş Enerji İçeceği Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 16 bin 200 kutu enerji içeceği ele geçirildi.

Uşak'ta bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 16 bin 200 kutu enerji içeceği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.

Aramada, son kullanma tarihi geçmiş 16 bin 200 kutu enerji içeceği tespit edildi.

Depo sahibi H.B.Ü. hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

İçecekler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Gemi kazasında olayın seyrini değiştirecek ifade! Kaptan başka konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak

Meloni tarihe geçti!
Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
İstanbul'da kira derdine devlet eli! Murat Kurum tarih verdi

Fahiş kiralara devlet el atıyor! Binlerce sosyal konut hazır
Polisle çatışan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı! Şehirlerarası bilet almış

İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı!
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı