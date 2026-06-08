Uşak'ta silah ticaretine gözaltı

UŞAK'ta silah ticareti yaptığı belirlenen K.K. (55), gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Silah ticareti' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçları kapsamında yürütülen saha çalışmalarında, bir kişinin ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edildi. Bu kapsamda, dün K.K.'ya ait ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, 9 milimetre tabanca ve şarjörü, antika olduğu değerlendirilen toplu tabanca, 7,65 milimetre tabanca ve şarjörü, kurusıkı tabanca, yivli av tüfeği, 2 yivsiz av tüfeği ve 2 şarjör, 2 tabanca şarjörü, 10 antika olduğu değerlendirilen dolma tüfek, 4 antika olduğu değerlendirilen dolma tabanca, 1 replika olduğu değerlendirilen makineli tüfek, 3 faturasız havalı tüfek, 941 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 71 adet 7,21 milimetre yivli av tüfeği fişeği, 4 kılıç, baston içine gizlenmiş kesici alet, 9 av bıçağı ve hançer ile el telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı