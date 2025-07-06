Uşak'ta Şarampole Devrilen Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 16 yaşındaki Kazım Sağcan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda K.T. (36) yönetimindeki 20 AAH 208 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A.Ö. (24), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağcan'ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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