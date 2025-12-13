Banaz'da çıkan yangında 5 koyun telef oldu
Uşak'ın Banaz ilçesinde, Ahmet Turgut'a ait samanlıkta çıkan yangında 5 koyun telef oldu. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.
Balcıdamı köyünde Ahmet Turgut'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 koyun telef oldu.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel