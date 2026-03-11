Uşak'ta istiflediği saman balyalarının üzerinden düşen kişi öldü
Uşak'ın Bozkuş köyünde 72 yaşındaki Ömer Ayhan, depo istiflediği saman balyalarının üzerine çıktığı sırada dengesini kaybedip düştü ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Bozkuş köyünde yaşayan Ömer Ayhan (72), saman almak için deposunda istiflediği balyaların üzerine çıktı.
Dengesini kaybeden Ayhan, zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık