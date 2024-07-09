Uşak'ta Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu 2 Çocuk Ağır Yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı. Kazada yaralanan çocuklar Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. (26) idaresindeki 31 ADP 726 plakalı otomobil, Çardaklı Cami Sokak'ta seyir halindeki E.Ö. (16) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.Ö. (16) ile arkasındaki M.Ö. (11) yaralandı.
Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.