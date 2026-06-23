Uşak'ta son kullanım tarihi geçmiş 1860 hayvansal ilaç ele geçirildi

Uşak'ta otomobilinde belgesiz ve son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda hayvansal ilaç ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri belgesiz ilaç satışı yaptığı tespit edilen B.K'yı (31) takibe aldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, son kullanım tarihi geçmiş ilaçların da bulunduğu 1860 hayvansal ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli hakkında "kişilerin veya hayvanların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma" ve "izinsiz veteriner ilacı satışı" suçlarından adli işlem başlatıldı.