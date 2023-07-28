Uşak'ta Otomobil Traktöre Çarptı: 4 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil traktöre çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.B. (34) yönetimindeki 42 AJP 836 plakalı otomobil, İzmir Uşak kara yolu Sirge köyü yakınlarında N.A. (59) idaresindeki 45 K 8452 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.B. (70) ve F.B. (66) yaralandı.
Ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel