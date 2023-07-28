Uşak'ta Otomobil Traktöre Çarptı: 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil traktöre çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.