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Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

10 Aralık 2023 05:38 Son Güncelleme: 05:40 Abone Ol

Uşak-Ankara kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, Çarık köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.