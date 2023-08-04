Uşak'ta Otomobil ile Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Uşak Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Ayrıca kazada refüjdeki ağacın yola savrulması sonucu bir otomobilde de hasar meydana geldi.