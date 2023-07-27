Uşak'ta Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sivaslı ilçesinden Çivril ilçesi istikametine ilerleyen M.F.G (45) yönetimindeki 64 SD 121 plakalı otomobille Pınarbaşı Beldesi Kavşağı tali yolundan çıkan F.Z. (72) idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Sivaslı Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde elektrikli motosikletle otomobilin çarpışma anı yer aldı.