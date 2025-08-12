Uşak'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Yenice ile Paşacık köyleri arasında bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi ile müdahale ediliyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel