Uşak'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Yenice ile Paşacık köyleri arasında bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
