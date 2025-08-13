Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Uşak'ın Banaz ilçesinde dün çıkan orman yangını, gece boyunca süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel