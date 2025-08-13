Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün çıkan orman yangını, gece boyunca süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması çalışmaları gece boyunca sürdü.

Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

