Uşak'ta Okul Tadilatı Sırasında Yangın Çıktı

Uşak'ta tadilat çalışması sırasında çıkan yangın, özel bir okulun çatısında büyük hasara neden oldu. Yangın, geceyi aydınlattı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.