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Uşak'ta Okul Tadilatı Sırasında Yangın Çıktı

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Uşak'ta tadilat çalışması sırasında çıkan yangın, özel bir okulun çatısında büyük hasara neden oldu. Yangın, geceyi aydınlattı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tadilat sırasında yangın çıkan okuldan yükselen alevler geceyi aydınlattı

UŞAK - Uşak'ta tadilat çalışmasından kaynaklı yangın çıkan okulun alevleri geceyi aydınlatırken okulda yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Karakuyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir okulun çatısında tadilat - onarım işi sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler Uşak'ta geceyi aydınlattı. Ekiplerin çalışmasında yangın söndürülürken okulun çatısında yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Güncel

İtfaiye Uşak Güncel Haberler

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