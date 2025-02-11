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Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

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Uşak'ta meydana gelen olayda, 29 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karaağaç Mahallesi'ndeki müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçakladı. İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY SIRASINDA BABA VE OĞULUN YENİ ALDIKLARI EVE EŞYA TAŞIDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Ağır yaralanan Zeki Y. ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tolga Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.

Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Önceden babaya el kalkmaz terbiyesi vardı şimdi bıçaklanılıyor ne hale geldi ülke

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

aile yılında aileler sapır assapır dökülüyor Anne cocuklarının bileklerini kesiyor oğlu babasını bıcaklıyor say say bitmezz padişah sarayındda mutluysa gerisi teferuattır

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