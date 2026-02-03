Haberler

Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin duvarda asılı bayrağı öpmeleri güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'taki bir ilkokulda teneffüse çıkan öğrencilerin, okul koridorundaki Türk bayrağını öperek geçmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrencilerin bayrağa olan saygısı dikkat çekti.

Uşak'ta teneffüse çıkan ilkokul öğrencilerinin, okul koridorundaki duvarda asılı Türk bayrağını öperek geçmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Kaşbelen Köyü İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri Muhammed Yaşar Aksoy ve Emircan Türk, teneffüs için sınıftan çıktı.

Koridorda asılı Türk bayrağını fark eden iki öğrenci, bayrağı öperek yollarına devam etti.

Görüntülerde, sınıftan çıkan öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla koridorda ilerledikleri, ardından duvarda asılı bayrağa yönelerek öpmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Kupada fırtına estiriyorlar: 3'te 3