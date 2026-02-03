Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin duvarda asılı bayrağı öpmeleri güvenlik kamerasında
Uşak'taki bir ilkokulda teneffüse çıkan öğrencilerin, okul koridorundaki Türk bayrağını öperek geçmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrencilerin bayrağa olan saygısı dikkat çekti.
Uşak'ta teneffüse çıkan ilkokul öğrencilerinin, okul koridorundaki duvarda asılı Türk bayrağını öperek geçmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Kaşbelen Köyü İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri Muhammed Yaşar Aksoy ve Emircan Türk, teneffüs için sınıftan çıktı.
Koridorda asılı Türk bayrağını fark eden iki öğrenci, bayrağı öperek yollarına devam etti.
Görüntülerde, sınıftan çıkan öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla koridorda ilerledikleri, ardından duvarda asılı bayrağa yönelerek öpmeleri yer alıyor.
