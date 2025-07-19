Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü A.S. (52) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Banaz Devlet Hastanesine ambulansla kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

A.S. (52) yönetimindeki 64 ADG 074 plakalı motosiklet, Hatıplar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan A.S. ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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