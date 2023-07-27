Uşak'ta Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Uşak'ta motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Uşak'ta motosikletin ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gediz Uluyolu Caddesi'nde seyreden C.T.A. (33) yönetimindeki 64 MA 0720 plakalı motosiklet, Şehitler Stadyumu yakınlarında refüje çıkarak ağaca çarptı.
Sürücü ile motosikletteki A.A. (32) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel