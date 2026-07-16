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Uşak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

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Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobildeki İran uyruklu iki şüphelinin mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde 605 gram eroin ve 123 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler tutuklandı.

Uşak'ta mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki İran uyruklu A.K. (42) ve M.B. (34) gözaltına alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi çekiminde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu toplamda 86 kapsülden 605 gram eroin, 123 gram da metamfetamin çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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