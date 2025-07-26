Uşak'ta Meşelikte Çıkan Yangın 16 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde meşelikte çıkan yangın, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 95 hektar alan zarar gördü.

Yangın, dün 13.00 sıralarında Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyü yakınlarında meşelikte çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin gece boyu devam eden müdahalesinin ardından 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 95 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.