Uşak'ta Kepçe Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, tavuk çiftliği inşaatında çalışan 58 yaşındaki Özcan Akkaya'nın kullandığı kepçe devrildi. Akkaya, kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Eldeniz köyünde kendisine ait tavuk çiftliği inşaatında çalışan Özcan Akkaya'nın (58) kullandığı kepçe henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kepçenin altında kalan Akkaya hayatını kaybetti.

Akkaya'nın cesedi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
