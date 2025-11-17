Uşak'ta Kepçe Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Eldeniz köyünde kendisine ait tavuk çiftliği inşaatında çalışan Özcan Akkaya'nın (58) kullandığı kepçe henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kepçenin altında kalan Akkaya hayatını kaybetti.

Akkaya'nın cesedi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.