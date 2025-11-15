Uşak'ta Keçi Kurtarma Operasyonu
Uşak'ta, 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mustafa Tuna, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri merdivenle kuyuya inerek keçiyi kurtardı. Hayvan, sahibine geri teslim edildi.
Uşak'ta yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koyunbeyli köyü yakınlarında, keçilerden birinin yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş bir su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Tuna, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri keçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel