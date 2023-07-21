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Uşak'ta Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Devriye Görevinde

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Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yangın ihtimaline karşı ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor. Jandarma, dron kullanarak da gözetim yapıyor. Ayrıca, Yeşilkarağaç Mahallesi'nde yangına neden olabilecek çöplerin bertarafı için çalışma yapılıyor.

Uşak'ta jandarma ekipleri, yangın ihtimaline karşı ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevinde dron da kullanıyor.

Jandarma ayrıca, merkeze bağlı Yeşilkarağaç Mahallesi'nde orman ağaçlarının bulunduğu Karağaç Göleti çevresinde yangına neden olabilecek cam parçaları gibi çöpleri bertaraf etmek için çalışma yaptı.

Çalışmaya AFAD ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler de katıldı.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Jandarma Uşak Güncel Haberler

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