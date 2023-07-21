Uşak'ta Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Devriye Görevinde

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yangın ihtimaline karşı ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor. Jandarma, dron kullanarak da gözetim yapıyor. Ayrıca, Yeşilkarağaç Mahallesi'nde yangına neden olabilecek çöplerin bertarafı için çalışma yapılıyor.