Uşak'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı
Uşak'ta bir işçi servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 sürücü ile birlikte 16 işçi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta karşı şeride geçip şarampole devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı.

Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen R.A. (35) yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı minibüs, Elmacık köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 16 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün kent merkezinden Eşme ilçesinde tavuk ürünleri üretimi yapan bir fabrikaya işçi götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
