Uşak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Güncelleme:
Uşak'ta bir işçi, arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir ederken elektrik akımına kapıldı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir firmada çalışan İlhan Can Yalçın (20), merkeze bağlı Aktaş köyü yakınlarındaki bir evin arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir etmeye gitti.

Yalçın, evin bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yalçın, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
