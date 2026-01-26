Haberler

Uşak'ta iş arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta bir parkta tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaralayan M.K. yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan E.K. hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta parkta tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Ünalan Mahallesi'ndeki Üçgen Park'ta tartıştığı iş arkadaşı E.K'yi (25) bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli M.K'nin (39) Konya'ya gittiğini belirledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışma sonucu şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanarak Uşak'a getirildi.

M.K, emniyetteki ifadesinde iş arkadaşı olan E.K. ile daha önceden aralarında tartışma yaşandığını, olay günü ise kendisine küfür ettiğini öne sürerek kavga ettiklerini anlattı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralanan E.K'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

