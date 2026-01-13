Haberler

Uşak'ta soğuk hava etkili oluyor

Uşak'taki Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı. Banaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki karaçam ormanlarını beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle Uşak'taki Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Banaz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen karaçam ormanlarının arasında bulunan Baltalı Göleti ayrı güzelliğe büründü.

Uşak'ın içme suyunu sağlayan ve doluluk oranı oldukça düşen Küçükler Barajı'nın da yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Buzla kaplanan baraj ve gölet, havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
